Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Подчеркиваем, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытии.
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Где сейчас есть угроза "Шахедов"
Вражеский ударный БПЛА в направлении Николаева с востока.
Новые группы вражеских ударных БПЛА заходят в воздушное пространство Сумской и Черниговской областей с севера, курс – южный/юго-западный.
Вражеские ударные БПЛА в направлении Херсона и Чернигова с северо-востока.
Черниговская область – угроза применения ударных БПЛА с северного направления.
Херсонская, Николаевская области – угроза применения вражеских ударных БПЛА с временно оккупированных территорий Херсонщины.
- БПЛА на севере и юге Харьковщины, курс – западный/юго-западный/северо-западный;
- БПЛА на границе Днепропетровщины и Запорожской области, курс – западный;
- БПЛА на востоке Полтавщины, курс – северо-западный.
Сумская область – угроза применения ударных БПЛА с юго-восточного направления.
Новые группы вражеских ударных БПЛА заходят в воздушное пространство Запорожской области с ВОТ, курс – северный/северо-западный.
Полтавская область – угроза применения ударных БПЛА с восточного и южного направлений.
- БПЛА на востоке и юге Харьковщины, курс – западный/юго-западный/северо-западный;
- БПЛА на севере Днепропетровщины, курс – северный.
Вражеские ударные беспилотники в направлении Днепра с юго-востока.
Вражеский ударный БПЛА на Харьковщине в направлении Чугуева с востока.
Харьковская область – угроза применения ударных БПЛА. Беспилотники на востоке области, курс – западный/юго-западный.
Вражеские ударные БПЛА на востоке Днепропетровщины, курс – северный.
Вражеские ударные БпЛА заходят в воздушное пространство Запорожской области с временно оккупированных территорий, курс – северный/северо-западный.
Запорожская, Днепропетровская области – угроза применения ударных БПЛА.