Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Подчеркиваем, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытии.

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Где сейчас есть угроза "Шахедов"

23:28, 30 января Вражеский ударный БПЛА в направлении Николаева с востока.

23:27, 30 января Новые группы вражеских ударных БПЛА заходят в воздушное пространство Сумской и Черниговской областей с севера, курс – южный/юго-западный.

23:27, 30 января Вражеские ударные БПЛА в направлении Херсона и Чернигова с северо-востока.

23:26, 30 января Черниговская область – угроза применения ударных БПЛА с северного направления.

23:25, 30 января Херсонская, Николаевская области – угроза применения вражеских ударных БПЛА с временно оккупированных территорий Херсонщины.

23:24, 30 января БПЛА на севере и юге Харьковщины, курс – западный/юго-западный/северо-западный;

БПЛА на границе Днепропетровщины и Запорожской области, курс – западный;

БПЛА на востоке Полтавщины, курс – северо-западный.

23:23, 30 января Сумская область – угроза применения ударных БПЛА с юго-восточного направления.

23:23, 30 января Новые группы вражеских ударных БПЛА заходят в воздушное пространство Запорожской области с ВОТ, курс – северный/северо-западный.

23:23, 30 января Полтавская область – угроза применения ударных БПЛА с восточного и южного направлений.

23:22, 30 января БПЛА на востоке и юге Харьковщины, курс – западный/юго-западный/северо-западный;

БПЛА на севере Днепропетровщины, курс – северный.

23:21, 30 января Вражеские ударные беспилотники в направлении Днепра с юго-востока.

23:20, 30 января Вражеский ударный БПЛА на Харьковщине в направлении Чугуева с востока.

23:17, 30 января Харьковская область – угроза применения ударных БПЛА. Беспилотники на востоке области, курс – западный/юго-западный.

23:16, 30 января Вражеские ударные БПЛА на востоке Днепропетровщины, курс – северный.

23:15, 30 января Вражеские ударные БпЛА заходят в воздушное пространство Запорожской области с временно оккупированных территорий, курс – северный/северо-западный.