Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Наголошуємо, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати власною безпекою і перебувати в укритті.
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Де зараз є загроза "Шахедів"
Ворожий ударний БпЛА у напрямку Миколаєва зі сходу.
Нові групи ворожих ударних БпЛА заходять в повітряний простір Сумської та Чернігівської областей з півночі, курс – південний/південно-західний.
Ворожі ударні БпЛА у напрямку Херсона та Чернігова з північного сходу.
Чернігівська область – загроза застосування ударних БпЛА з північного напрямку.
Херсонська, Миколаївська області – загроза застосування ворожих ударних БпЛА з тимчасово окупованих територій Херсонщини.
- БпЛА на півночі та півдні Харківщини, курс – західний/південно-західний/північно-західний;
- БпЛА на межі Дніпропетровщини і Запорізької області, курс – західний;
- БпЛА на сході Полтавщини, курс – північно-західний.
Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА з південно-східного напрямку.
Нові групи ворожих ударних БпЛА заходять в повітряний простір Запорізької області з ТОТ, курс – північний/північно-західний.
Полтавська область – загроза застосування ударних БпЛА зі східного та південного напрямків.
- БпЛА на сході та півдні Харківщини, курс – західний/південно-західний/північно-західний;
- БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс – північний.
Ворожі ударні безпілотники у напрямку Дніпра з південного сходу.
Ворожий ударний БпЛА на Харківщині у напрямку Чугуєва зі сходу.
Харківська область – загроза застосування ударних БпЛА. Безпілотники на сході області, курс – західний/південно-західний.
Ворожі ударні БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс – північний.
Ворожі ударні БпЛА заходять в повітряний простір Запорізької області з тимчасово окупованих територій, курс – північний/північно-західний.
Запорізька, Дніпропетровська області – загроза застосування ударних БпЛА.