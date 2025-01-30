Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Наголошуємо, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати власною безпекою і перебувати в укритті.

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Де зараз є загроза "Шахедів"

23:28, 30 січня Ворожий ударний БпЛА у напрямку Миколаєва зі сходу.

23:27, 30 січня Нові групи ворожих ударних БпЛА заходять в повітряний простір Сумської та Чернігівської областей з півночі, курс – південний/південно-західний.

23:27, 30 січня Ворожі ударні БпЛА у напрямку Херсона та Чернігова з північного сходу.

23:26, 30 січня Чернігівська область – загроза застосування ударних БпЛА з північного напрямку.

23:25, 30 січня Херсонська, Миколаївська області – загроза застосування ворожих ударних БпЛА з тимчасово окупованих територій Херсонщини.

23:24, 30 січня БпЛА на півночі та півдні Харківщини, курс – західний/південно-західний/північно-західний;

БпЛА на межі Дніпропетровщини і Запорізької області, курс – західний;

БпЛА на сході Полтавщини, курс – північно-західний.

23:23, 30 січня Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА з південно-східного напрямку.

23:23, 30 січня Нові групи ворожих ударних БпЛА заходять в повітряний простір Запорізької області з ТОТ, курс – північний/північно-західний.

23:23, 30 січня Полтавська область – загроза застосування ударних БпЛА зі східного та південного напрямків.

23:22, 30 січня БпЛА на сході та півдні Харківщини, курс – західний/південно-західний/північно-західний;

БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс – північний.

23:21, 30 січня Ворожі ударні безпілотники у напрямку Дніпра з південного сходу.

23:20, 30 січня Ворожий ударний БпЛА на Харківщині у напрямку Чугуєва зі сходу.

23:17, 30 січня Харківська область – загроза застосування ударних БпЛА. Безпілотники на сході області, курс – західний/південно-західний.

23:16, 30 січня Ворожі ударні БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс – північний.

23:15, 30 січня Ворожі ударні БпЛА заходять в повітряний простір Запорізької області з тимчасово окупованих територій, курс – північний/північно-західний.