Кроме того, протест в Варшаве состоялся и накануне, 8 мая. Об этом 24 каналу с места событий рассказала украинская активистка Юлия.

Внимание В Тайване организовали показательную акцию "We all are Ukrainians" против развязанной Россией войны

Она отметила, что когда находящиеся в Польше россияне увидели большое количество украинцев и людей, которые нас поддерживают, они просто боялись подойти.

"Сегодня росня должна была собираться у памятника советским солдатам, чтобы возложить цветы. Однако именно там собрались сотни украинцев, поляков и других народов. Поэтому они просто нас забоялись и решили туда не приходить", – рассказала она.

Стоит отметить, что россияне договаривались там встретиться сегодня в 11 часов. Даже посол России отказался, или испугался, туда приходить.

Россиянин сжег свой паспорт

Однако, как отметила активистка, один из россиян, все-таки появившийся на протест – сжег свой паспорт. Впрочем, свое лицо он попросил не показывать, боясь преследований.

Акция в поддержку Украины в Варшаве / Фото Марты Плечий

В Варшаве прошла масштабная акция в поддержку Украины: смотрите видео

Последние крупные акции против развязанной Россией войны