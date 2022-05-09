Крім цього, протест у Варшаві відбувся й напередодні, 8 травня. Про це 24 каналу із місця подій розповіла українська активістка Юлія.

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Вона зазначила, що коли росіяни, які перебувають у Польщі, побачили велику кількість українців та людей, які нас підтримують, вони просто боялись підійти.

"Сьогодні росня мала збиратись біля пам'ятника радянським солдатам, щоб поставити квіти. Однак саме там зібрались сотні українців, поляків та інших народів. Тож вони просто нас забоялися і вирішили туди не приходити", – розповіла вона.

Варто зазначити, що росіяни домовлялися там зустрітися сьогодні об 11 годині. Навіть амбасадор Росії відмовився, чи то налякався, туди приходити.

Росіянин спалив свій паспорт

Однак, як зауважила активістка, один з росіянинів, який таки з'явився на протест – спалив свій паспорт. Утім своє обличчя він попросив не показувати, боячись переслідувань.

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