Близько 100 учасників демонстрації зібрались на міській площі Свободи з антивоєнними плакатами та українською символікою. Вони закликали міжнародну спільноту бути солідарною з Україною та, зокрема, засудити геноцид української нації, який вчиняє Росія.

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Показова акція на підтримку України у Тайвані

Для того, щоб висловити свій протест, учасники акції лягли на землю. З динаміків лунали звуки, які імітували нальоти російської авіації, російську артилерію та обстріли.

Українці не здадуться, бо є вільним народом! Ніхто не може зламати їхню свободу! Боротьба за майбутнє України триває,

– виголосив на акції уродженець Тайваню українського походження Вадим.

До слова, організатором акції стала некомерційна організація Taiwan Stands With Ukraine. Зазначається, що окрім демонстрації того ж дня, з ініціативи Польського посольства, у Тайбеї було проведено благодійний концерт Solidarity With Ukraine.

Демонстрація у Тайвані на підтримку України / Фото China Times і фейсбук Taiwan Stands With Ukraine

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