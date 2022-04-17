Про це Зеленський розповів у своєму нічному відеозверненні, передає 24 канал.

Важливо Завершився 53 день війни, і стільки ж дехто відповідає на наші запити про зброю, – Зеленський

Росіяни доводять людей до голоду на Півдні України

Окупанти просто жахливо поводяться з мирним населенням у Херсонській та Запорізькій областях. Там викрадають посадовців та буквально всіх, кого вважають помітними в житті громад. Вони будують катівні, шантажують вчителів, викрадають гроші та гуманітарну допомогу. Як наслідок – людей банально доводять до голоду.

Так російські загарбники намагаються підпорядкувати собі ці території, а ще й ввести там рубльову зону.

Зеленський вимагає санкцій від міжнародної спільноти у відповідь. Зокрема, проти банківської та фінансової систем Росії. Окрім цього, необхідне ембарго на постачання енергоносіїв. Адже окупанти буквально шантажують ними західні суспільства.

Президент просить чинити спротив

Зеленський подякував усім, і військовим, і цивільним, які борються проти росіян на Півдні України. Так їм значно важче взяти під контроль територію.

Саботуйте розпорядження окупантів. Не співпрацюйте з ними. Протестуйте. Треба протриматися, щоб Росії не вдалося спотворити життя ще в інших містах України, як у Донецьку та Луганську, – наголосив Володимир Зеленський.

Додамо, за словами президента, росіяни хочуть просто добити та знищити увесь Донбас.

Нічне звернення Володимира Зеленського за 17 квітня: дивіться відео