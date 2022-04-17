Українські герої роблять все можливе для того, щоб забезпечити оборону нашої держави. Завдяки потужній міжнародній підтримці ЗСУ роблять це з неймовірною ефективністю.

Читайте також Робимо все, щоб забезпечити оборону, – Зеленський записав звернення

Зволікання тривалістю у війну

На жаль, деякі країни вирішили притримати у себе таку необхідну зброю. Ї

"Завершився вже 53-й день війни, і за деякими пунктами в наших запитах щодо зброї ми очікуємо відповідей 53 дні. А деякі відповіді формулюються так, що постачання може розпочатися хіба що в травні", – заявив Володимир Зеленський.

Таке зволікання може мати значний вплив на долю битви та завадити врятувати велику кількість життів українців.

Я прямо кажу в таких випадках: кожна затримка зброї, кожне політичне затягування – це дозвіл Росії забирати життя українців. Саме так Росія це трактує,

– додав глава держави.

Дивіться відео звернення Володимира Зеленського до народу України