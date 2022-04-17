Відповідну інформацію президент сказав ввечері 17 квітня – після 53 днів повномасштабної війни, яку Росія почала проти України. Проте президент пригадав, що доля наших людей залежить також від тих, хто має необхідну допомогу для України, але притиримує її.

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Зеленський привітав християн зі святом

Володимир Зеленський пригадав, що християни західного обряду святкують Великдень – найрадісніше християнське свято.

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