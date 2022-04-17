Украинские герои делают все возможное, чтобы обеспечить оборону нашего государства. Благодаря мощной международной поддержке ВСУ делают это с невероятной эффективностью.

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К сожалению, некоторые страны решили придержать у себя столь необходимое оружие. Ей

"Завершился уже 53-й день войны, и по некоторым пунктам в наших запросах по поводу оружия мы ожидаем ответов 53 дня. А некоторые ответы формулируются так, что поставки могут начаться разве что в мае", – заявил Владимир Зеленский.

Такое промедление может оказать большое влияние на судьбу битвы и помешать спасти большое количество жизней украинцев.

Я прямо говорю в таких случаях: каждая задержка оружия, каждая политическая затяжка – это разрешение России уносить жизни украинцев. Именно так Россия это трактует,

– добавил глава государства.

Смотрите видео обращения Владимира Зеленского к народу Украины