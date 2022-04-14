Так, машини, які брали участь у автопробігу на підтримку Росії, спалили невідомі. Про це повідомляють у соцмережах.

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Відомо, що це сталось у ніч на 14 березня у центрі німецької столиці. Пожежникам довелося загасити 6 авто, проте їхні зусилля були марними – майже всі автомобілі згоріли вщент.

Як стверджують очевидці, як мінімум одна з машин, що згоріла, брала участь у нещодавньому проросійському автопробігу. Інші могли просто потрапити "під руку" паліїв.

Відомо, що обійшлося без жертв та постраждалих.



Спалені машини в Берліні / Скриншот з відео

Цікаво! Також повідомлялось, що у Німеччині прихильників політики Росії, які влаштували автопробіг з державними прапорами країни-окупанта зупинили і закидали фекаліями.

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