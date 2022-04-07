Согласно информации, граждане РФ не желают идти на военную службу по контракту, поскольку понимают, что вскоре будут отправлены в зону боевых действий в Украину.

Важно На Востоке ВСУ уничтожили 90 россиян, вражеский самолет и 4 танка

Сколько человек за март 2022 года было принято на военную службу в Западном военном округе:

в 1 танковой армии – 8 ;

; в 6 общевойсковой армии – 2 ;

; в 20 общевойсковой армии – ни одного ;

; в Балтийском флоте – 1.

Всего 11 человек, когда должно было быть около 3 тысяч человек. Из-за невыполнения плана набора командующий Западным военным округом генерал-полковник Журавлев А. А. планирует снять с должности начальника управления кадров Западного военного округа генерал-майора Белявского И.

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