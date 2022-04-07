Таким образом, сегодня на Востоке оккупанты потеряли почти 100 военных и более 20 единиц техники. Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Восток".
Заметьте Захватывали Крым, погибли под Мариуполем: Россия потеряла две БТГр 810-й бригады из Симферополя
Потери врага на Востоке за сегодня
- Около 90 человек личного состава;
- 4 танка;
- 5 боевых машин пехоты;
- 9 единиц автомобильного транспорта;
- 1 самолет;
- 3 беспилотника.
Интересно – в чем секрет чернобаевских "Ураганов": смотрите видео