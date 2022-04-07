Таким образом, сегодня на Востоке оккупанты потеряли почти 100 военных и более 20 единиц техники. Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Восток".

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Потери врага на Востоке за сегодня

Около 90 человек личного состава;

4 танка;

5 боевых машин пехоты;

9 единиц автомобильного транспорта;

1 самолет;

3 беспилотника.

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