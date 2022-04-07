Таким чином станом 7 квітня на Сході окупанти втратили майже 100 військових та понад 20 одиниць техніки. Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

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Втрати ворога на Сході за сьогодні

  • Близько 90 осіб особового складу;
  • 4 танки;
  • 5 бойових машин піхоти;
  • 9 одиниць автомобільного транспорту;
  • 1 літак;
  • 3 безпілотники.

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