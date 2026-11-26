По информации партизанского движения "Атеш", по всему временно оккупированному Скадовску россияне массово пытаются "одолжить" или выкупить гражданские автомобили.

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Ударов стало больше

Кроме того, россияне стали чаще переодеваться в гражданскую одежду. Так враг пытается слиться с толпой и не попасть под обстрел дронов.

Все это происходит на фоне значительного роста потерь военного транспорта на трассе Р-280 "Новороссия". Там все чаще уничтожают военные грузы.

В "Атеш" отмечают, что это прямое следствие уничтожения Крымского моста. Из-за этого вся логистика врага сейчас фактически сосредоточена именно на одной трассе.

Добавим, что недавно в соцсетях показали, что происходит на логистических маршрутах россиян на временно оккупированных территориях. Особенно интенсивные удары фиксируются в Запорожской, Луганской и Донецкой областях.