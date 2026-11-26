За інформацією партизанського руху "Атеш", по всьому тимчасово окупованому Скадовську росіяни масово намагаються "позичити" або відкупити цивільні автівки.

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Ударів стало більше

Окрім цього, росіяни почали частіше перевдягатися в цивільний одяг. Так ворог намагається злитися з натовпом та не потрапити під ураження дронами.

Все це відбувається на тлі значного зростання втрат військового транспорту на трасі Р-280 "Новоросія". Там все частіше вибивають військові вантажі.

В "Атеш" наголошують, що це прямий наслідок знищення Кримського мосту. Через це уся логістика ворога зараз фактично зав'язана саме на одній трасі.

Додамо, нещодавно в соцмережах показали, що відбувається на логістичних шляхах росіян на тимчасово окупованих територіях. Особливо інтенсивні удари фіксують в Запорізькій, Луганській та Донецькій областях.