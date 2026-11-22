Про це 22 листопада повідомили в Exilenova+.

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На трасах палають ворожі вантажі

Ударні безпілотники Сил оборони України активно атакують логістичні шляхи російських військ на тимчасово окупованих територіях. Удари перетворюють маршрути на небезпечні для руху окупантів ділянки.

Вантажівка ворога палає після атаки: дивіться відео

На оприлюднених кадрах очевидців видно, як на трасах було уражено кілька транспортних засобів, зокрема вантажівок.

Результати роботи Сил оборони по російській логістиці / Exilenova+

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Уражена ворожа вантажівка на Луганщині: дивіться відео

Ураження дронами активізувались на маршрутах, якими окупанти перевозять пальне, боєприпаси, військову техніку та інше забезпечення для своїх підрозділів.

БпЛА випалюють логістику росіян на ТОТ: дивіться відео

У мережі зазначають, що особливо інтенсивні удари по ресурсах загарбників тривають у Запорізькій, Луганській та Донецькій областях. А мета атак – перерізати логістику окупаційної армії на фронті.

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Інші удари по ворогу

Нагадаємо, цієї ночі жителі російського Краснодару чули потужні вибухи через дронову атаку. Очевидці помітили дим у районі військового містечка Росгвардії. Також під ударом міг опинитися Афіпський нафтопереробний завод.

Напередодні спецпризначенці "Альфи" СБУ заявили про новий рекорд – за тиждень бійці знешкодили 4333 російських військових.