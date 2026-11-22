Згідно з верифікованими даними, які оприлюднила у Телеграмі Служба безпеки України, втрати загарбників налічують 2838 убитих та ще 1495 поранених. Попередній максимальний результат протримався два тижні, проте спецпризначенці змогли суттєво наростити темпи ліквідації живої сили ворога.

Adv

популярні відео

Деталі бойових результатів та рекрутинг

У спецпідрозділі підкреслили, що за подібними високими показниками стоять підготовлені фахівці, які вміють швидко навчатися та ефективно діяти на полі бою.

Громадянам, які бажають долучитися до бойової роботи в лавах спецпризначенців Центру спецоперацій "Альфа", запропонували заповнити анкету за посиланням.

Кадри роботи спецпризначенців: дивіться відео СБУ

Попередні успіхи спецпідрозділу

Раніше політолог вказував, що лише впродовж жовтня бійці "Альфи" ліквідували майже 11 тисяч окупантів та уразили тисячі одиниць техніки, зокрема антени зв'язку, засоби протиповітряної оборони й ракетний комплекс "Іскандер".