Як Поклад змінює підхід СБУ до боротьби з ворогом і протидії терактам, – експерт

Про це пише політолог Олексій Курпас.

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Як СБУ послаблює російську армію та протидіє загрозам усередині країни?

Курпас каже, що СБУ б'є по двох критично важливих точках противника.

На фронті росія втрачає тисячі військових, техніку та можливості для ведення бойових дій. У тилу – агентів, диверсантів і можливість реалізовувати терористичні сценарії. Саме в цьому полягає стратегічний ефект комплексної моделі роботи СБУ, яку формує її очільник Олександр Поклад– пояснив експерт.

Оцінюючи бойову діяльність "Альфи", Курпас зазначив, що лише за жовтень спецпризначенці СБУ ліквідували майже 11 тисяч російських військових. Також вони уразили майже 5 тисяч безпілотників і наземних роботизованих комплексів, понад 2300 антен та вузлів зв'язку, більш як 2200 одиниць автомобільної техніки, а також сотні фортифікаційних споруд і розрахунків БпЛА.

Серед знищених об'єктів – склади боєприпасів, засоби ППО та інші важливі військові цілі, зокрема ракетний комплекс "Іскандер".

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Це колосальні втрати для російської армії. Щоб компенсувати їх, ворогу доводиться мобілізувати й навчати нових військових, закуповувати озброєння та відновлювати підрозділи. Це ресурси й час, які він міг би спрямувати на підготовку наступальних операцій. Кожен місяць війни стає для рф дедалі дорожчим– сказав експерт.

На думку Курпаса, те, що "Альфа" СБУ утримує лідерство протягом восьми місяців, свідчить не про випадковий успіх, а про стабільно високий рівень підготовки спецпризначенців, технологічність, якісне управління та належну організацію бойових операцій.

Крім бойової роботи, важливим напрямом діяльності СБУ залишається протидія російській агентурі: з 2022 року Служба викрила понад 150 агентурних мереж, до яких противник залучив сотні зрадників. Як пояснив експерт, ліквідація кожної такої мережі дає змогу запобігти десяткам терактів, диверсій, підпалів та інших тяжких злочинів.

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Ефективність спецслужби визначається тим, наскільки відчутно її робота змінює можливості противника– зазначив Курпас.

Він також додає, що коли СБУ одночасно завдає Росії масштабних військових втрат, руйнує її агентурні мережі та запобігає терористичним атакам, це означає, що служба працює на випередження, а не лише реагує на вже створені загрози.