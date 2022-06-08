Об этом для 24 канала сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он считает, что подобная пропаганда против украинских Вооруженных Сил не сработает.

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"Прекрасно понимаю, что есть очень много сил, которые не заинтересованы в поставке оружия Украине и наращивании по количеству и качеству этих видов вооружения. Они сейчас пытаются вбрасывать в информационное пространство сообщения о том, что нам поставляют что-нибудь старое и непригодное к использованию", – – сказал Мусиенко.

Процесс на самом деле двигается

По словам эксперта, Россия пытается сказать, что Украина получит 2 – 3 единицы и на этом все. Однако это не так.

Если проследить хронологию и посмотреть на предыдущие 2 месяца, то четко можно увидеть, что больше стран присоединились к поддержке Украины, а количество оружия растет,

– отметил эксперт.

Он объяснил, что если учитывать ракетные системы HIMARS или M270, то это пока единицы, но если возьмем ствольную артиллерию, то, например, М777 поставили более 100 единиц.

"Если возьмем самоходную артиллерию, то же М109, то только несколько десятков предоставила Бельгия, к этому прилагаются те, которые из Норвегии и так далее. То есть процесс действительно движется", – сказал Мусиенко.

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Российская пропаганда пытается постоянно описывать, как все плохо со снабжением, но это не так. Мусиенко сказал, что у кафиров поднялось насилие в отношении американских реактивных систем залпового огня MLRS М270. Россия начала угрожать ядерным оружием и заявлять, что будет ответ, которого раньше не было.

Россия боится нового оружия

Мусиенко сказал, что в первый раз вопрос оружия для Украины прокомментировал даже Владимир Путин. Ранее по этой теме высказывался только Сергей Лавров, Сергей Шойгу и Дмитрий Медведев. Теперь глава Кремля заверил в своем интервью, что если у Украины будет оружие с ракетами, которые будут достигать России, то будет ответ.

"Если Путин он начинает высказываться, то это свидетельствует о том, что они опасаются этого оружия и постараются максимально проводить дезинформационные кампании, чтобы дискредитировать", - считает Мусиенко.

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Он объяснил, что оккупантам не удастся остановить поставки оружия и повлиять на Соединенные Штаты Америки. Эксперт подчеркнул – решение о ленд-лизе принимались не для того, чтобы не воспользоваться им.

"Даже думаю, что Германия будет вынуждена при всем постепенно наращивать помощь. То есть на сегодняшний день о сворачивании помощи Украине речь не идет, хотя Россия этого очень хочет", – сказал Мусиенко.

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