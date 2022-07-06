Мобилизация нового пушечного мяса в России проваливается. Оккупанты решили, что причина заключается в недостаточной промывке мозгов и уже принялись решать эту "проблему".
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Российский "Гитлерюгенд"
Российские депутаты приняли закон, согласно которому создадут движение детей и молодежи, которое должно заниматься "воспитанием и формированием мировоззрения нового поколения". Нетрудно догадаться, в чем будет состоять это "мировоззрение нового поколения".
Конечно, без культа личности не обошлось – наблюдательный совет движения предлагают возглавить самому российскому диктатору владимиру путину. Выделять деньги новой организации будет российское правительство. Также ей в собственность собираются передать детские лагеря, учебные заведения и дворцы пионеров.
Организация будет формировать мировоззрение и готовить молодежь к полноценной жизни в обществе,
– говорится в заявлении российских депутатов.
Правда, они забыли сказать, что существование в российском обществе мало похоже на жизнь, а на его продолжительность у российского правительства и путина особые планы.
Конечно, не обошлось и без упоминания "вражеского Запада". В законе говорится, что наставниками детей не смогут быть "иностранные агенты".
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