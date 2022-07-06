Вероятно, ВРГ планируют перебросить в Украину. Об этом 24 каналу сказал белорусский оппозиционер Сергей Бульба.

Важно знать Данилов оценил риск наступления со стороны беларуси

Будут заходить с украинскими паспортами

По нашей информации, будут заходить парами – женщина и мужчина. Причем с украинскими паспортами. Женщин будут выбирать из выехавших из-под Мариуполя,

– заметил оппозиционер.

По данным Генштаба ВСУ, россияне намерены перебросить ДРГ на Волынское и Полесское направления. Ранее об этом предупреждали в МВД. Цель оккупантов – расфокусировать и оттянуть наших военных.

Советник министра МВД Виктор Андрусив объяснил, почему оккупанты могут выбрать именно Запад Украины. Дело в том, что на освобожденных территориях значительно труднее незаметно перебросить ДРГ, ведь там много блокпостов, полиции и внимательных граждан, переживших оккупацию.

Внимание! Точно спрогнозировать, проникнут ли ДРГ на территорию Украины – невозможно. Однако людей, проживающих на Западе Украины, просят быть внимательными и осторожными.

Угроза наступления со стороны беларуси: последние новости

В Генштабе ВСУ отмечают, что вдоль белорусской границы с Украиной присутствуют отдельные подразделения вооруженных сил россии. Они имеют вооруженные оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", зенитно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", зенитные ракетные системы С-400 и самолеты оперативно-тактической авиации.

По словам белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, армия уже получала приказ наступать на Украину. Однако высший офицерский эшелон решил его не выполнять.

В армии начались занятия по боевой готовности. По официальной информации, цель этих учений – "выполнение мер по переводу из мирного на военное время".

Военную технику из Гродно перебрасывают ближе к границе с Украиной – в Брестскую область. В частности, по железной дороге перевозят десятки БМП и зенитных ракетных комплексов.

В Минобороны Украины рассматривают угрозу нападения со стороны беларуси. По словам замминистра обороны Анны Маляр, прогнозировать что-то сложно, ведь россияне сами не знают, что будут делать завтра или послезавтра. "Они ориентируются по ситуации, и выбирают из этих сценариев наиболее эффективный именно в определенный момент", – пояснила она.

Президент Украины Владимир Зеленский верит, что белорусы не позволят вовлечь себя в эту войну. Однако провокации со стороны беларуси уже есть, поэтому Украина готовится к развитию событий.

Если вы видите в наших новостях фамилии и имена с малой буквы, это не ошибка, а позиция редакции по поводу действий государств-террористов и отдельных людей, поддержавших полномасштабное вторжение в Украину.

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