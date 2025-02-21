Россияне собираются этот железнодорожный путь использовать для своей армии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Атеш".

Смотрите также Почему ВСУ пока не уничтожают железную дорогу из Ростова в Мариуполь

Людям угрожают расправой и репрессиями

Речь идет о новой железнодорожной ветке, которая будет соединять Ростов и оккупированный Мариуполь.

Украинцев заставляют работать там бесплатно. Выбирают "рабочих" с "неправильными" взглядами, и угрожают им.

Россияне строят железнодорожную ветку Ростов – Иловайск – Гранитное – Мариуполь, используя принудительный труд задержанных украинцев. Местных жителей, задержанных за малейшие подозрения или "неправильные" взгляды, заставляют работать на строительстве бесплатно, угрожая расправой и репрессиями,

– пишут партизаны движения "Атеш".

Несомненно, что эта ветка строится исключительно для военной логистики России. Там им удастся быстро перебрасывать технику и боеприпасы на фронт.

Партизаны призывают жителей временно оккупированных территорий сообщать информацию об активности на этой железнодорожной ветке.

"Ваша помощь – это шаг к уничтожению оккупантов и освобождению Украины!" – отмечают они.