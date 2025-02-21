Россияне собираются этот железнодорожный путь использовать для своей армии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Атеш".
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Людям угрожают расправой и репрессиями
Речь идет о новой железнодорожной ветке, которая будет соединять Ростов и оккупированный Мариуполь.
Украинцев заставляют работать там бесплатно. Выбирают "рабочих" с "неправильными" взглядами, и угрожают им.
Россияне строят железнодорожную ветку Ростов – Иловайск – Гранитное – Мариуполь, используя принудительный труд задержанных украинцев. Местных жителей, задержанных за малейшие подозрения или "неправильные" взгляды, заставляют работать на строительстве бесплатно, угрожая расправой и репрессиями,
– пишут партизаны движения "Атеш".
Несомненно, что эта ветка строится исключительно для военной логистики России. Там им удастся быстро перебрасывать технику и боеприпасы на фронт.
Партизаны призывают жителей временно оккупированных территорий сообщать информацию об активности на этой железнодорожной ветке.
"Ваша помощь – это шаг к уничтожению оккупантов и освобождению Украины!" – отмечают они.