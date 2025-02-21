Росіяни збираються цей залізничний шлях використовувати для своєї армії. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Атеш".

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Людям погрожують розправою та репресіями

Йдеться про нову залізничну гілку, яка сполучатиме Ростов та окупований Маріуполь.

Українців змушують працювати там безкоштовно. Обирають "робітників" з "неправильними" поглядами, та погрожують їм.

Росіяни будують залізничну гілку Ростов – Іловайськ – Гранітне – Маріуполь, використовуючи примусову працю затриманих українців. Місцевих мешканців, затриманих за найменші підозри чи "неправильні" погляди, змушують працювати на будівництві безкоштовно, погрожуючи розправою та репресіями,

– пишуть партизани руху "Атеш".

Безсумнівно, що ця гілка будується винятково задля військової логістики Росії. Там їм вдаватиметься швидко перекидати техніку та боєприпаси на фронт.

Партизани закликають мешканців тимчасово окупованих територій повідомляти інформацію про активність на цій залізничній гілці.

"Ваша допомога – це крок до знищення окупантів та звільнення України!" – наголошують вони.