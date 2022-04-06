Украинские герои уничтожили колонну российских оккупантов вблизи Дымера Киевской области. Найденные документы доказывают – отбросы готовили геноцид украинцев.

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Подготовка к геноциду украинцев

Как сообщила разведка, документы принадлежат 748 отдельному батальону оперативного назначения Росгвардии (в/ч 6912, г. Хабаровск). Для "демилитаризации" и "денацификации" изверги везли с собой автоматическое оружие и пулеметы.

Полученные бумаги станут еще одним доказательством военных преступлений России в Украине. Трофейное оружие разведчики уже передали нашим героям.

Бумаги, найденные разведчиками:

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