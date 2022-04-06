Українські герої знищили колону російських окупантів поблизу Димера, що на Київщині. Знайдені документи доводять – покидьки готували геноцид українців.

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Підготовка до геноциду українців

Як повідомила розвідка, документи належать 748 окремому батальйону оперативного призначення Росгвардії (в/ч 6912, м. Хабаровськ). Для "демілітаризації" та "денацифікації" нелюди везли з собою автоматичну зброю та кулемети.

Здобуті папери стануть ще одним доказом воєнних злочинів Росії в Україні. Трофейну зброю розвідники вже передали нашим героям.

Папери, які знайшли розвідники:

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