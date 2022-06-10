Генштаб ВСУ по состоянию на 18.00 обновил информацию о ситуации на фронте. Украинские защитники и защитницы уже 107 суток героически защищают родную землю от русских захватчиков.
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На Славянском направлении подразделения русских оккупанты ведут подготовку к возобновлению наступления на Славянск. Из артиллерии враг обстрелял районы населенных пунктов:
- Долина;
- Красная Поляна;
- Новая Дмитровка;
- Грушуваха;
- Дубровное.
На Северодонецком направлении враг ведет штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк и создания условий для блокирования наших подразделений,
– говорится в сообщении.
Генштаб ВСУ подчеркнул, что продолжаются бои. Российские захватчики изготавливали из артиллерии в районах населенных пунктов:
- Северодонецк;
- Лисичанск;
- Устиновка;
- Тошковка;
- Золотое;
- Горное.
Что происходит на других направлениях
Вражескую активность зафиксировали на Бахмутском направлении. Это происходило вблизи Нью-Йорка, Золотого, Врубовки, Камышевахи, Берестового и Луганского.
Также на Харьковском направлении российские оккупанты пытаются не допустить продвижения украинских защитников и защитниц в направлении государственной границы.
По данным Генштаба ВСУ, ситуация существенно не изменилась по следующим направлениям:
- Волынском;
- Полесском;
- Северском.
Кроме того, сообщили, что на Южнобужском направлении российские захватчики ведут оборону.
Враг в акваториях Черного и Азовского морей сосредоточился, чтобы продолжать блокировать гражданское судоходство. Также в акватории Черного моря находятся носители крылатых ракет морского базирования "Калибр".
Украинцам рекомендуют не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Если извещают об опасности, нужно немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.
Кроме того, людей просят доверять только информацию из официальных проверенных источников.