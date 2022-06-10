Генштаб ВСУ по состоянию на 18.00 обновил информацию о ситуации на фронте. Украинские защитники и защитницы уже 107 суток героически защищают родную землю от русских захватчиков.

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На Славянском направлении подразделения русских оккупанты ведут подготовку к возобновлению наступления на Славянск. Из артиллерии враг обстрелял районы населенных пунктов:

Долина;

Красная Поляна;

Новая Дмитровка;

Грушуваха;

Дубровное.

На Северодонецком направлении враг ведет штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк и создания условий для блокирования наших подразделений,

– говорится в сообщении.

Генштаб ВСУ подчеркнул, что продолжаются бои. Российские захватчики изготавливали из артиллерии в районах населенных пунктов:

Северодонецк;

Лисичанск;

Устиновка;

Тошковка;

Золотое;

Горное.

Что происходит на других направлениях

Вражескую активность зафиксировали на Бахмутском направлении. Это происходило вблизи Нью-Йорка, Золотого, Врубовки, Камышевахи, Берестового и Луганского.

Также на Харьковском направлении российские оккупанты пытаются не допустить продвижения украинских защитников и защитниц в направлении государственной границы.

По данным Генштаба ВСУ, ситуация существенно не изменилась по следующим направлениям:

Волынском;

Полесском;

Северском.

Кроме того, сообщили, что на Южнобужском направлении российские захватчики ведут оборону.

Враг в акваториях Черного и Азовского морей сосредоточился, чтобы продолжать блокировать гражданское судоходство. Также в акватории Черного моря находятся носители крылатых ракет морского базирования "Калибр".

Украинцам рекомендуют не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Если извещают об опасности, нужно немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

Кроме того, людей просят доверять только информацию из официальных проверенных источников.