Об этом для 24 канала рассказал советник министра внутренних дел Виктор Андрусив. Он отметил, что украинские военные не дают сбить себя с ног.

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"У россиян нет других планов, поэтому делают все, что могут, и идут давить ордой, но не преуспевают. Очевидно, что на повестке дня у них будет оперативная пауза. Вопрос, наступит ли она в июле или в августе. Думаю, что до сентября она у них точно будет. Единственное - что, возможно, мы им этого не позволим, потому что будем контратаковать", - рассказал советник.

Захватчики не оценивают адекватную опасность

По словам Андрусива, истощение у кафиров колоссальное, поскольку гигантских размеров группировка, стоящая в районе Попасной в течение двух недель, не может пройти 2 километра до трассы Бахмут – Лисичанск. Это не дают сделать захватчикам украинские военные.

"Недооценка соперника – это классическая ошибка в спорте. Но она случается и здесь, когда уже началось сражение, они не знают, что с этим делать", – сказал Андрусов.

Успешная операция в Херсонской области

Как отметил советник, сложность борьбы в Херсонской области только в том, что не хватает вооружения, но там военные провели настолько удачную операцию, что ее нужно преподавать военных ВУЗах.

Наши защитники настолько разумно поступили, что этого россияне даже не ожидали. Они захватили плацдарм, который никто не счел ценным. Он между Снигиревской и Давидовым Бродом и дает нам возможность двигаться в трех направлениях и никто не знает, в каком мы это будем делать,

– отметил Андрусов.

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Он пояснил, что защитники могут попытаться пойти на Херсон и отрезать его, или же двигаться на Новую Каховку отрезать еще большую группу или пойти вообще в сторону Крыма. Сложность для россиян в том, что они должны готовиться практически по всем трем направлениям. Это означает втрое большее сосредоточение войск.

"Надо понимать, что они стянули свои боевые части на Донбасс, а затем выставили мясные батальоны хоть с техникой, но немотивированные воевать, с низкой боевой готовностью. Для них ситуация очень опасна, но нашествие просто давит массой. У россиян гигантские запасы вооружения , пусть оно и не эффективно, но его качество решается вопросом в количестве", - добавил Андрусов.

Обратите внимание – Андрусив рассказал об успехах защитников в Херсонской области: смотрите видео