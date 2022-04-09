После оккупантов в медучреждении не осталось ни одного аппарата или кабинета. Захватчики там жили и в свободное время "развлекались", стреляли по мониторам, палатам, забору.

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Мародеры и вандалы. Что не вынесли, то разломали, побили, разгромили. Спасибо Богу, что за день до прихода "асвабадителей" всех пациентов удалось вывезти в Киев,

– говорит директор Института сердца Борис Тодуров.

Он отмечает, что для Украины самое ценное сокровище – люди, поэтому самое главное – это сохранить их жизни.

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