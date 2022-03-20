Такое мнение в эксклюзивном интервью Елене Трибушной на 24 канале высказал экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес. По его словам, для России нет хорошего выхода из этой войны, независимо от того, что будет происходить сейчас и потом.

К теме Падение зарплаты – 18%, инфляция – 30%: что вскоре ожидает Россию

Хороших вариантов для России нет

По словам генерала, здесь "ноль" хороших вариантов для России и россиян. Он подчеркнул, что экономика страны-агрессора будет разрушена, а ее олигархи уже теряют свое влияние, собственность и ресурсы.

Думаю, россияне очень долго будут страдать. И тысячи русских солдат убьют. Я не вижу хорошего выхода для них,

– заявил генерал.

Кроме того, Ходжес отметил, что уже сейчас все страны, включая германию, ищут другие источники поставок газа. Он также отметил, что Владимир Путин заставляет страны диверсифицировать источники и добавил, что президент России теряет свое влияние.

Интервью с Беном Ходжесом на 24 канале: смотрите видео