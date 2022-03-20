Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю Олені Трибушній на 24 каналі висловив екскомандувач армії США в Європі, генерал Бен Ходжес. За його словами, для Росії немає хорошого виходу з цієї війни, незалежно від того, що відбуватиметься зараз і потім.

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Хороших варіантів для Росії немає

За словами генерала, тут "нуль" хороших варіантів для Росії та росіян. Він наголосив, що економіка країни-агресорки буде зруйнована, а її олігархи вже втрачають свій вплив, власність і ресурси.

Думаю, росіяни дуже довго страждатимуть. І тисячі російських солдатів вб'ють. Я не бачу ніякого хорошого виходу для них,

– заявив генерал.

Крім того, Ходжес зауважив, що вже зараз усі країни, включно з Німеччиною, шукають інші джерела постачання газу. Він також зазначив, що Володимир Путін змушує країни диверсифікувати джерела і додав, що президент Росії втрачає свій вплив.

Інтерв'ю з Беном Ходжесом на 24 каналі: дивіться відео