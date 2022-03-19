Британський Центр економічних та бізнес досліджень (СЕBR) публікував свій прогноз щодо економіки Росії. Втішного для окупантів у ньому немає нічого.

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Прогноз британців

Експерти передбачають, що ВВП країни-агресора впаде на 14%. Таке в історії агресора було лише 1 раз – в 1992 році.

Інфляція складе щонайменше 30%. Що ж стосується реальної зарплати, то вона зменшиться на 18%.

Відхід іноземного капіталу, санкції та відмова припинити війну проти України швидко знищують Росію.

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