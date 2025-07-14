Об этом 24 Каналу рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман, отметив, что украинские военные ранее уничтожали еще больше вражеских сил. В сообщении это не указали, фактически создавая панику.

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Что для фронта означает 150 тысяч мобилизованных россиян?

Ветеран объяснил, что враг может производить 20 – 25 танков в месяц и снимать свое "железо" со складов, которые уже почти истощены. То есть в месяц россияне могут перебрасывать на фронт до сотни танков. Таким образом они берегут технику, потому что теряют ее больше, чем могут производить.

"А вот людей можно заставить, можно объявить мобилизацию, хватать заключенных. Более того, могут приехать люди из Северной Кореи, которые бы работали в тылу, откуда сняли бы других", – сказал он.

Гетьман отметил, что, по сообщению западных изданий, в начале этого года оккупанты мобилизовали дополнительно 150 тысяч человек. То есть за полгода получается 25 тысяч в месяц. Эта информация правдива, но Силы обороны уничтожают гораздо больше российских военных – примерно 35 тысяч в месяц. Это было и раньше, и сейчас.

То есть сейчас у них пошел уже отрицательный баланс. Издание не указали, что количество людей, которые хотели бы подписать контракт, по сравнению с прошлым годом, уменьшилось на 10 тысяч, а это 20 – 25%. Это меньше на 60 тысяч человек, чем было год назад. Вот насколько важна информационная составляющая гибридной войны,

– подчеркнул ветеран.

Кстати, американский институт изучения войны сообщил, что Путин пытается увеличить рекрутирование добровольцев через сотрудничество с проправительственными НПО ("Народный фронт"), который поддерживает Министерство обороны России и выполняет инициативы военной помощи. Диктатор продолжает "скрытую мобилизацию", ведь официальная может вызвать недовольство.