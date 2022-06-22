Россияне приблизились к Лисичанску

Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай. Он отметил, что россияне закрепляются в населенных пунктах вблизи Лисичанска.

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Россияне приближаются к Лисичанску, закрепляясь в населенных пунктах неподалеку, город обстреливают авиацией,
– отметил Сергей Гайдай.

Город обстреливают из артиллерии, танков, авиации. Ракетные удары выдержали здания полиции, прокуратуры, СБУ

В результате обстрела Лисичанска ранены по меньшей мере три гражданских, повреждения получили несколько полицейских.

В Северодонецке уличные бои

По словам Гайдая, в Северодонецке продолжаются уличные бои. Враг снова открыл огонь по селам Синецкий и Павлоград, по уже разрушенным мостам и дважды по "Азотту".

В результате атаки повреждена территория очистных сооружений и одно из проходных химического объединения.

Россияне вошли в Тошковку, что позволило им усилить огневое влияние на другие населенные пункты. Оккупанты уже закрепляются в Устиновке, Подлесном и Мирной Долине, ведут наступление на Белую Гору.

В Луганской ОВ отметили, что нашим бойцам непросто держать оборону и в районе Горного. Россияне пытаются блокировать наши подразделения вблизи Боровского и Воронового.

Разрушения подверглись жилым домам

Россияне обстреливают населенные пункты Луганщины:

  • в Горном за минувшие сутки разрушены 9 домов;
  • в Золотом – 7;
  • в Новоивановке – 12.

Последствия обстрела Луганщины: россияне гонят по гражданским / Фото телеграмм Сергей Гайдай

Россияне действительно взыскали колоссальное количество техники

Россияне стащили всю возможную технику и мобилизовали всех "свежемобилизованных", всю так называемую "народную полицию", чтобы захватить Луганщину.

Только во время наступления на Тошковку участвовали около 30 БТР, 10 танков и много другой техники и вооружения: "Тюльпаны", "Пионы".. чего у них только не было,
– отметил Гайдай.

В то же время Гайдай убежден, что россияне не смогут пройти до 26 июня Луганскую область.

Кратко о ситуации на Донбассе

  • По данным Генштаба, в Донецком направлении противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях с целью выхода на административные границы Луганской области.
  • Враг пытается установить полный контроль над городом Северодонецк.
  • Вчера, 20 июня, Гайдай сообщал, что россияне массированно обстреливали Лисичанск. Он отмечал, что кафиры наносили авиаудары и били крупными калибрами из "Пионов" и "Тюльпанов".
  • Сообщалось, что россияне вели обстрелы несколько часов с перерывами в 15 минут.

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