Россияне приблизились к Лисичанску

Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай. Он отметил, что россияне закрепляются в населенных пунктах вблизи Лисичанска.

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Россияне приближаются к Лисичанску, закрепляясь в населенных пунктах неподалеку, город обстреливают авиацией,

– отметил Сергей Гайдай.

Город обстреливают из артиллерии, танков, авиации. Ракетные удары выдержали здания полиции, прокуратуры, СБУ

В результате обстрела Лисичанска ранены по меньшей мере три гражданских, повреждения получили несколько полицейских.

В Северодонецке уличные бои

По словам Гайдая, в Северодонецке продолжаются уличные бои. Враг снова открыл огонь по селам Синецкий и Павлоград, по уже разрушенным мостам и дважды по "Азотту".

В результате атаки повреждена территория очистных сооружений и одно из проходных химического объединения.

Обратите внимание! В укрытиях "Азота" до сих пор находятся 568 человек.

Россияне вошли в Тошковку, что позволило им усилить огневое влияние на другие населенные пункты. Оккупанты уже закрепляются в Устиновке, Подлесном и Мирной Долине, ведут наступление на Белую Гору.

В Луганской ОВ отметили, что нашим бойцам непросто держать оборону и в районе Горного. Россияне пытаются блокировать наши подразделения вблизи Боровского и Воронового.

Разрушения подверглись жилым домам

Россияне обстреливают населенные пункты Луганщины:

в Горном за минувшие сутки разрушены 9 домов;

в Золотом – 7;

в Новоивановке – 12.

Последствия обстрела Луганщины: россияне гонят по гражданским / Фото телеграмм Сергей Гайдай

Россияне действительно взыскали колоссальное количество техники

Россияне стащили всю возможную технику и мобилизовали всех "свежемобилизованных", всю так называемую "народную полицию", чтобы захватить Луганщину.

Только во время наступления на Тошковку участвовали около 30 БТР, 10 танков и много другой техники и вооружения: "Тюльпаны", "Пионы".. чего у них только не было,

– отметил Гайдай.

В то же время Гайдай убежден, что россияне не смогут пройти до 26 июня Луганскую область.

Кратко о ситуации на Донбассе

По данным Генштаба, в Донецком направлении противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях с целью выхода на административные границы Луганской области.

Враг пытается установить полный контроль над городом Северодонецк.

Вчера, 20 июня, Гайдай сообщал, что россияне массированно обстреливали Лисичанск. Он отмечал, что кафиры наносили авиаудары и били крупными калибрами из "Пионов" и "Тюльпанов".

Сообщалось, что россияне вели обстрелы несколько часов с перерывами в 15 минут.

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