К такому выводу пришли в Институте по изучению войны. Там заметили, что враг успешно продвигается в Лисичанск. А делает это он с юга.

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Кафиры могут повторить мариупольский сценарий

Как отмечают эксперты, захватчики не пытаются прорваться в город через реку Северодонецка. Вместо этого они суют с юга, создавая дополнительную угрозу для ВСУ.

В Институте по изучению войны отметили, что их более ранний прогноз оправдался. Тогда аналитики предполагали, что враг начнет атаковать Лисичанск именно с юга. Таким образом российские захватчики смогут нивелировать ту защиту, которую украинским военным дает Северский Донец.

Не исключают, что окрестности Лисичанска атакуют в ближайшую неделю. Если это произойдет, то это встряхнет наших защитников в районе Северодонецк – Лисичанск. В то же время, сами бои будут затяжными. И совсем не исключается повторение сценария в Мариуполе и Северодонецке. Лисичанск враг также захочет взять в кольцо до полной его блокады.



Актуальная карта боевых действий поблизости Лисичанска / Скриншот liveuamap

Оккупанты уже уничтожают Лисичанск

Как отметил Сергей Гайдай, российские захватчики ежедневно стирают с лица земли Лисичанск. По городу на Луганщине враг бьет из всего возможного оружия . Речь идет о "Пионах", авиабомбах, ракетах, а также реактивных системах залпового огня.

В то же время, нашим военным удается сдерживать наступление врага близ Лисичанска. Враг не может ни войти в город, ни отрезать его. Именно поэтому он использует метод выжженной земли. Это делают с целью уничтожить все, что есть вокруг.

Вблизи Северодонецка решающие бои

Следует также понимать, что в районе Северодонецка сейчас идут решающие бои . Как отметила заместитель министра обороны Анна Маляр, у российских захватчиков новый план наступления. Согласно ему, кафиры должны дойти до границ Луганской области до 26 июня.

Во время телемарафона она заметила, что армия страны-агрессорки бросила практически все свои силы и вооружение на Северодонецкий штурм. Так что враг будет пытаться прорвать оборону наших военных, а также окружить их вблизи как Северодонецка, так и Лисичанская.

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