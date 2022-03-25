Как сообщили 24 каналу источники в контрразведке, о подготовке России к вооруженному противостоянию с войсками НАТО свидетельствуют документы, которые нашли в уничтоженной технике оккупантов. Военные преступники собирались уничтожать американскую и немецкую технику, а также изучали структуру вооруженных сил Альянса.

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Кроме того, захватчики знакомились с внешним видом китайского оружия, поскольку в Кремле также рассматривают Пекин как потенциального врага.

До НАТО не доехали, потому что остановились под Сумами

Судя по документам, которые российские террористы везли с собой в Украину, перед отправкой на войну им предоставили импровизированный учебник с перечнем картинок будущих врагов.

Большинство техники, описанной в руководствах, относится к армиям США и Германии.

Во втором пособии описаны главные тактико-технические характеристики главных видов вооружений иностранных армий.

Раздавали подобные документы бойцам-контрактникам и срочникам 15 февраля 2022 года, то есть за 9 суток до нападения.

Впрочем, конечно, никакой серьезной подготовки к войне оккупанты на самом деле не проходили.

Эвены, буряты, якуты и тувинцы, которых сажали в российские танки, оказались совсем немотивированными и крайне плохими воинами.

Россияне очень хотели воевать против НАТО / Фото 24 канала

Российское руководство настолько нагло рассчитывало на оккупацию Украины в течение нескольких дней, что отправило большинство солдат на "голых танках и БТРах", без современной защиты, с устаревшей комплектацией и неисправными системами.

Захватчики учились отличать "Абрамсы" от собственной техники / Фото 24 канала

В том числе и из-за этого украинские защитники развалили львиную часть техники в первые же дни войны.

Мы фиксируем стратегический провал российской армии, отслеживаем диверсионные группы и задерживаем коллаборантов. Видим риторику Путина о "нападении НАТО на Россию", однако все эти рассказы свидетельствуют о просчете пропагандистской машины РФ. Украина прекрасно справляется с захватчиками самостоятельно. Россияне не доехали до НАТО, поскольку начали умирать под суммами,

– отметили в контрразведке.

Агентурные сети распадаются с первого дня войны

Кроме самого захвата украинской территории силами ВС РФ, в Кремле надеялись опираться на многочисленные агентурные сети, которые захватчики готовили на протяжении как минимум 10 последних лет. Однако на самом деле к 24 февраля 2022 года российские спецслужбисты подошли совершенно неподготовленными. Львиную часть агентурной сети оккупантов задержали либо до российского нападения, либо сразу после него.

Кроме того, украинские спецслужбы каждый день задерживают немалое количество предателей, которые собирают информацию о перемещении техники и личного состава ВСУ, передают данные российским кураторам и вообще ждут на оккупацию. Что интересно, большинство из коллаборантов вообще не получает деньги за измену Украины. Русские настолько серьезно обработали предателей пропагандой, что они выполняют свою диверсионную работу за идею.

В основном агентами ФСБ становятся либо мужчины, которые вдребезги спились, либо же наоборот интеллигентные одинокие женщины, нашедшие себя в российских соцсетях. Также россияне очень любят вербовать молодых и обездоленных ребят, которые любят, чтобы их жалели. Делают это ФСБшники с фейковых женских аккаунтов.