Як повідомили 24 каналу джерела у контррозвідці, про підготовку Росії до збройного протистояння з військами НАТО свідчать документи, які знайшли у знищеній техніці окупантів. Військові злочинці збиралися знищувати американську та німецьку техніку, а також вивчали структуру збройних сил Альянсу.

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Крім того, загарбники ознайомлювалися із зовнішнім виглядом китайської зброї, оскільки у Кремлі також розглядають Пекін як потенційного ворога.

До НАТО не доїхали, бо зупинилися під Сумами

Судячи з документів, які російські терористи везли із собою до України, перед відправленням на війну їм надали імпровізований підручник з переліком картинок майбутніх ворогів.

Більшість техніки, описаної у посібниках, належить до армій США та Німеччини.

У другому посібнику описані головні тактико-технічні характеристики головних видів озброєнь іноземних армій.

Роздавали подібні документи бійцям-контрактникам та срочникам 15 січня 2022 року, тобто за 9 діб до нападу.

Втім, звісно, ніякої серйозної підготовки до війни окупанти насправді не проходили.

Евени, буряти, якути та тувинці, яких саджали у російські танки, виявилися зовсім невмотивованими та вкрай поганими воїнами.



Росіяни дуже хотіли воювати проти НАТО / Фото 24 каналу

Російське керівництво настільки нахабно розраховувало на окупацію України впродовж кількох днів, що відправило більшість солдат на "голих танках та БТРах", без сучасного захисту, із застарілою комплектацією та несправними системами.



Загарбники вчилися відрізняти "Абрамси" від власної техніки / Фото 24 каналу

Зокрема й через це українські захисники розвалили левову частину техніки у перші ж дні війни.



Ми фіксуємо стратегічний провал російської армії, відстежуємо диверсійні групи та затримуємо колаборантів. Бачимо риторику Путіна про "напад НАТО на Росію", однак всі ці розповіді свідчать про прорахунок пропагандистської машини РФ. Україна чудово справляється з загарбниками самостійно. Росіяни не доїхали до НАТО, оскільки почали помирати під Сумами,

– зазначили у контррозвідці.

Агентурні мережі розпадаються з першого дня війни

Окрім самого захоплення української території силами ЗС РФ, у Кремлі сподівалися спиратися на численні агентурні мережі, які загарбники готували впродовж щонайменше 10 останніх років. Однак насправді до 24 лютого 2022 російські спецслужбісти підійшли зовсім непідготовленими. Левову частину агентурної мережі окупантів затримали або до російського нападу, або одразу після нього.

Крім того, українські спецслужби кожного дня затримують чималу кількість зрадників, які збирають інформацію про переміщення техніки та особового складу ЗСУ, передають дані російським кураторам та взагалі чекають на окупацію. Що цікаво, більшість з колаборантів взагалі не отримує гроші за зраду України. Росіяни настільки серйозно обробили зрадників пропагандою, що вони виконують свою диверсійну роботу за ідею.

Здебільшого агентами ФСБ стають або чоловіки, які вщент спилися, або ж навпаки інтелігентні самотні жінки, що знайшли себе у російських соцмережах. Також росіяни дуже полюбляють вербувати молодих та знедолених хлопців, які полюбляють, аби їх жаліли. Роблять це ФСБшники з фейкових жіночих акаунтів.