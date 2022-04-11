Об этом сообщает украинская разведка. По данным наших разведчиков, белорусские партизаны целенаправленно выводят из строя железнодорожное сообщение с Украиной.

Важно Россия планирует использовать фосфорные бомбы в Мариуполе, чтобы захватить город – разведка Британии

Повышенные меры безопасности связаны с "угрозой вмешательства в работу объектов транспортной инфраструктуры, находящихся на границах Ростовской области и Краснодарского края".

Впервые контрдиверсионные мероприятия на российской железной дороге были введены с началом агрессии против Украины на короткий срок в расчете на быстрый блиц-криг. После провала первоначального плана их действие регулярно продолжают и усиливают,

– отметили в разведке.

К тому же, недавние взрывы вблизи Белгорода на местной нефтебазе и складах боеприпасов посеяли панику и в соседних российских регионах России. Этим положили начало партизанской войне и перенесению боевых действий на территорию страны-агрессора.

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