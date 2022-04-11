Про це повідомляє українська розвідка. За даними наших розвідників, білоруські партизани цілеспрямовано виводять з ладу залізничне сполучення з Україною.

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Підвищені заходи безпеки пов'язані із "загрозою втручання в роботу об'єктів транспортної інфраструктури, що знаходяться на кордонах Ростовської області та Краснодарського краю".

Вперше контрдиверсійні заходи на російській залізниці було введено з початком агресії проти України на короткий термін, з розрахунку на швидкий бліц-криг. Після провалу початкового плану, їхню дію регулярно продовжують та посилюють,

– зазначили у розвідці.

До того ж нещодавні вибухи поблизу Бєлгорода на місцевій нафтобазі та складах боєприпасів посіяли паніку і в сусідніх російських регіонах Росії. Цим поклали початок партизанській війні та перенесення бойових дій на територію країни-агресорки.

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