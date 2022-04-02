Оперативное командование "Юг" сообщило об очередном преступлении российских оккупантов. Враг целенаправленно обстрелял мирных жителей Николаевской области.

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Обстрел поселка Луч

Орки еще раз нарушили Женевскую конвенцию, сознательно совершив обстрел мирного населения. Под огнем оккупантов оказался поселок Луч Николаевской области.

Наши герои сообщают – в этом городе никогда не было ни одного военного объекта. Следовательно, вражеский обстрел "Градами" не имеет ничего общего с законами и обычаями войны. Снаряды россиян повредили инфраструктурные объекты, из-за чего отсутствовали питьевая вода и газ.