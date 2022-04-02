Оперативне командування "Південь" повідомило про черговий злочин російських окупантів. Ворог цілеспрямовано обстріляв мирних мешканців на Миколаївщині.

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Обстріл селища Луч

Орки вкотре порушили Женевську конвенцію, свідомо здійснивши обстріл мирного населення. Під вогнем окупантів опинилося селище Луч на Миколаївщині.

Наші герої повідомляють – у цьому місті ніколи не було жодного військового об'єкта. Відтак, ворожий обстріл "Градами" не має нічого спільного із законами та звичаями війни. Снаряди росіян пошкодили інфраструктурні об'єкти, через що стали відсутніми питна вода та газ.

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