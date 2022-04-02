Ієрархія тиранії
До теми Переговори між Україною та Росією, зникнення Шойгу і наступник Путіна: інтерв'ю з експертом
За відсутності Герасимова та Шойгу там керує Руслан Саліков. Ця людина не займалася жодною діяльністю у військовій сфері. Скоріше, завідувач по тилу. А виходячи з якості цього тилу, зрозумілі всі прогалини в роботі.
Путін свідомо створив вакуум влади в російському Міноборони / Фото Gety Images
Саліков – більше економіст. Якщо дивитися в його біографію, то він працював і в ДСНС, був і віцегубернатором Московської області. В структурі Міністерства оборони Московії він займає більшою мірою прикладну посаду економічного спрямування. Тому я не думаю, що його можна вважати безпосереднім керівником.
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Сьогодні у російському Міністерстві оборони можна спостерігати певний вакуум влади. Безперечно, таким чином Путін надсилає певні сигнали військовому керівництву.
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