Граждане страны-оккупанты загружают товары в Германии. Дальше их везут белорусские грузовики.

Заметьте Бытовая химия – минус: Procter & Gamble почти полностью выходит из России

Украинский бизнесмен Мирослав Загорский обнаружил канал, с помощью которого россияне обходят санкции. Загружают в Германии товары и везут через польскую границу. Белорусскими грузовиками,

– говорится в сообщении.

Россияне пытаются обойти санкции Запада: смотрите видео

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!