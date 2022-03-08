Граждане страны-оккупанты загружают товары в Германии. Дальше их везут белорусские грузовики.
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Украинский бизнесмен Мирослав Загорский обнаружил канал, с помощью которого россияне обходят санкции. Загружают в Германии товары и везут через польскую границу. Белорусскими грузовиками,
– говорится в сообщении.
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