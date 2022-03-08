P&G, напомним, производит множество средств бытовой химии (например стиральные порошки Tide) и личной гигиены (например, бритвы Gilette и памперсы). Что еще важно – компания тратила очень много денег на рекламу в России. Теперь – не будет.
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7 марта генеральный директор Procter & Gamble Джон Меллер опубликовал открытое письмо. В нем говорится, что:
- Компания прекращает все капитальные инвестиции в Россию.
- Полностью закроет все рекламные кампании и маркетинг.
- И существенно сократит ассортимент продукции, оставив только главные средства гигиены.
Ситуация требует введения важных изменений и немедленно, и со временем. Мы прекратили все новые вложения в России и останавливаем всю медийную и рекламную деятельность. И мы значительно сокращаем наш продуктовый портфель,
– написал Меллер.
Добавив, однако, что поддерживать "простых россиян" компания будет, а потому оставляет на рынке жизненно необходимые продукты. Какие именно – пока неизвестно.
Однако выход компании с российского рынка – мощный удар, ведь брендов у Procter & Gamble – множество. К примеру:
- Fairy, Tide, Ariel, Lenor, Comet, Fairy Oxi, Mr. Proper.
- Gilette, Pampers, Always, Alldays, Tampax, Discreet.
- Wash & Go, Head & Shoulders, Pantene, Shamtu, Herbal Essense.
- Wella, Safeguard, Old Spice, Olay, Hugo Boss.
- Blend-a-Med, Oral-B, Crest, Cover Girl, Max Factor, Venus и другие.
Что здесь сказать? Добро пожаловать, россияне, в любимое вами Средневековье.
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