P&G, нагадаємо, виробляє безліч засобів побутової хімії (як-от пральні порошки Tide) та особистої гігієни (наприклад, бритви Gilette і памперси). Що ще важливо – компанія витрачала дуже багато грошей на рекламу в Росії. Тепер – не буде.

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7 березня генеральний директор Procter & Gamble Джон Меллер опублікував відкритого листа. У ньому мовиться, що:

Компанія припиняє всі капітальні інвестиції у Росію.

Повністю закриє всі рекламні компанії та маркетинг.

І значно скоротить асортимент продукції, залишивши тільки основні засоби гігієни.

Ситуація вимагає запровадження важливих змін і негайно, і з часом. Ми припинили всі нові капіталовкладення в Росії та зупиняємо всю медійну й рекламну діяльність. І ми значно скорочуємо наш продуктовий портфель,

– написав Меллер.

Додавши, утім, що підтримувати "простих росіян" компанія буде, а тому залишає на ринку життєво необхідні продукти. Які саме – наразі невідомо.

А проте вихід компанії з російського ринку – таки потужний удар, адже брендів у Procter & Gamble – безліч. До прикладу:

Fairy, Tide, Ariel, Lenor, Comet, Fairy Oxi, Mr. Proper.

Gilette, Pampers, Always, Alldays, Tampax, Discreet.

Wash & Go, Head & Shoulders, Pantene, Shamtu, Herbal Essense.

Wella, Safeguard, Old Spice, Olay, Hugo Boss.

Blend-a-Med, Oral-B, Crest, Cover Girl, Max Factor, Venus та інші.

Що тут сказати? Ласкаво просимо, росіяни, в улюблене вами Середньовіччя.

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