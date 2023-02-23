Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский. Он отметил, что Украина будет вести переговоры только при условии, что будут привлечены к ответственности все виновные, выплаченные репарации и российские войска выйдут с территории Украины, признанной в 1991 году.

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Нардеп считает, что после российских неудач летом, осенью и зимой на временно оккупированных территориях, с которых они были отброшены, "им необходима передышка". К тому же сейчас противник терпит большие потери в Донецкой и Луганской области.

Вениславский убежден, что для россиян на фронте сейчас сложилась патовая ситуация, и они это понимают. Несмотря на то, что оккупанты стянули все имеющиеся силы на восточное направление, никаких успехов они уже не смогут достичь, подчеркнул говорящий.

Они понимают, что уперлись в стену, которую пробить с тем потенциалом, который у них сейчас есть, уже не могут.

– добавил депутат.

Тактика русских

Из-за сложной ситуации на фронте россияне начали посылать сигналы западным союзникам Украины о готовности к переговорам, но "с учетом новых территориальных реалий", отметил Вениславский.

Эта тактика для россиян не нова, они ее демонстрировали еще в 2014 году во время оккупации части Донецкой и Луганской областей. Когда у врага начались серьезные проблемы, Владимир Путин пошел на переговоры для того, чтобы подготовиться к войне, которую развязал в 2022 году, сообщил спикер.

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Враг намекает на переговоры

В настоящее время россияне понимают, что уровень потерь стал критическим как с точки зрения военной тактики, так и с точки зрения общественного восприятия, подчеркнул Вениславский.

Он сообщил, что передышка россиян имеет одну цель – перегруппировать силы, пополнить потери и через полгода, год или два снова напасть и снова уничтожать украинскую государственность.

Поэтому для нас никакие переговоры сейчас не приняты, если они не предусматривают полный вывод оккупационных войск со всех территорий, принадлежащих к международно признанным границам Украины. Это Автономная Республика Крым и полностью вся Донецкая и Луганская области, а также временно оккупированная Запорожская и Херсонская области,

– резюмировал Вениславский.

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