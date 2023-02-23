Про це 24 Каналу розповів народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Федір Веніславський. Він наголосив, що Україна вестиме переговори лише за умови, що будуть притягнуті до відповідальності всі винні, виплачені репарації та російські війська вийдуть з території України, визнаної у 1991 році.

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Нардеп вважає, що після російських невдач влітку, восени та взимку на тимчасово окупованих територіях, з яких вони були відкинуті, "їм необхідний перепочинок". До того ж зараз противник зазнає великих втрат на Донеччині та Луганщині.

Веніславський переконаний, що для росіян на фронті нині склалася патова ситуація і вони це розуміють. Попри те, що окупанти стягнули всі наявні сили на східний напрямок, ніяких успіхів вони вже не зможуть досягнути, наголосив мовець.

Вони розуміють, що вперлися в стіну, яку пробити з тим потенціалом, який в них зараз є, вже не можуть,

– додав депутат.

Тактика росіян

Через складну ситуацію на фронті росіяни почали посилати сигнали західним союзникам України про готовність до перемовин, але "з урахуванням нових територіальних реалій", зауважив Веніславський.

Ця тактика для росіян не нова, вони її демонстрували ще у 2014 році під час окупації частини Донецької та Луганської областей. Коли у ворога почалися серйозні проблеми, Владімір Путін пішов на переговори, для того, аби підготуватися до війни, яку розв'язав у 2022 році, повідомив спікер.

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Ворог натякає на перемовини

Зараз росіяни розуміють, що рівень втрат став критичним як з погляду військової тактики, так і з погляду суспільного сприйняття, підкреслив Веніславський.

Він повідомив, що перепочинок росіян має одну мету – перегрупувати сили, поповнити втрати і через півроку, рік чи два знову напасти і знову знищувати українську державність.

Тому для нас жодні перемовини зараз є не прийнятими, якщо вони не передбачають повне виведення окупаційних військ з усіх територій, які належать до міжнародно визнаних кордонів України. Це Автономна Республіка Крим і повністю вся Донецька та Луганська області, а також тимчасово окупована Запорізька та Херсонська області,

– резюмував Веніславський.

Росіяни "провалили" великий наступ