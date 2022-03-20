О преступном плане захватчиков стало известно 20 марта. Подробнее обо всем написала министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

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Призвала немедленно прекратить провокации

Речь идет о согласованном обеими сторонами маршруте гуманитарного коридора "Харьков – Малая Рогань". Он тянется вдоль временно неподконтрольных территорий.

Требую от российской стороны прекратить провокации и циничные нарушения международного гуманитарного права,

– обратилась Верещук к оккупантам.

Также она обратилась ко всем украинцам с просьбой распространить информацию о планах захватчиков. Ведь это может помочь предотвратить очередное военное преступление.

Заметьте – утренний брифинг Верещук за 20 марта: смотрите видео