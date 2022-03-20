О преступном плане захватчиков стало известно 20 марта. Подробнее обо всем написала министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.
К теме Сегодня согласовано 7 гуманитарных коридоров: Верещук озвучила направления
Призвала немедленно прекратить провокации
Речь идет о согласованном обеими сторонами маршруте гуманитарного коридора "Харьков – Малая Рогань". Он тянется вдоль временно неподконтрольных территорий.
Требую от российской стороны прекратить провокации и циничные нарушения международного гуманитарного права,
– обратилась Верещук к оккупантам.
Также она обратилась ко всем украинцам с просьбой распространить информацию о планах захватчиков. Ведь это может помочь предотвратить очередное военное преступление.
Заметьте – утренний брифинг Верещук за 20 марта: смотрите видео