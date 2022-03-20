Про злочинний план загарбників стало відомо 20 березня. Детальніше про все написала міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

До теми Сьогодні погоджено 7 гуманітарних коридорів: Верещук озвучила напрямки

Закликала негайно припинити провокації

Мовиться про погоджений обома сторонами маршруту гуманітарного коридору "Харків – Мала Рогань". Він тягнеться вздовж тимчасово непідконтрольних територій.

Вимагаю від російської сторони припинити провокації та цинічні порушення міжнародного гуманітарного права,

– звернулася Верещук до окупантів.

Також вона звернулася до всіх українців із проханням поширити інформацію про плани загарбників. Адже це може допомогти запобігти черговому воєнному злочину.

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