Про злочинний план загарбників стало відомо 20 березня. Детальніше про все написала міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.
До теми Сьогодні погоджено 7 гуманітарних коридорів: Верещук озвучила напрямки
Закликала негайно припинити провокації
Мовиться про погоджений обома сторонами маршруту гуманітарного коридору "Харків – Мала Рогань". Він тягнеться вздовж тимчасово непідконтрольних територій.
Вимагаю від російської сторони припинити провокації та цинічні порушення міжнародного гуманітарного права,
– звернулася Верещук до окупантів.
Також вона звернулася до всіх українців із проханням поширити інформацію про плани загарбників. Адже це може допомогти запобігти черговому воєнному злочину.
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