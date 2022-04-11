Глава государства встретился с пожилыми супругами. Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу CBS, опубликованному Офисом Президента.

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Пожилой мужчина рассказал президенту, что пережил Вторую мировую войну. Он всю жизнь жил в своем доме в Буче, поэтому застал когда-то пришедших в его дом нацистов.

Меня убили слова дедушки в Буче, когда он сказал, что не думал, что будет кого-то ненавидеть больше, чем нацистов. Нацисты все забирали, но эти люди (россияне – 24 канала) были хуже. Они ничего не спрашивали. Сначала разбили окна, двери,

– подчеркнул президент.

Россияне крушили все просто потому, что у украинцев это было, а у них – нет. Они постоянно говорили: "Ты посмотри, как у них здесь все убрано и чисто". Зеленский отметил, что российские военные вели себя как звери.

Дедушка президента прошел Вторую мировую войну, поэтому глава государства всегда думал, что хуже нацизма не может быть. Однако оказалось, что наш северный сосед – в разы хуже.

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