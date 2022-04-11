Геращенко написал открытое приглашение

Соответствующее сообщение опубликовал Центр иностранных и украинских медиа на своей официальной странице в телеграме.

Внимание Орбану это будет дорого стоить, – экс-министр об отношении венгерского премьера к войне

Завтра, 12.04.2022, я приглашаю венгерских журналистов посетить Бучу и другие места Киевщины, чтобы собственными глазами увидеть разрушения, оставленные россиянами, свидетельства зверств, массовые захоронения, пообщаться с выжившими, услышать об их пропавших и погибших членах семей

– написал Геращенко.

Он добавил, что лично будет сопровождать журналистов и организует транспорт из Киева на место событий.

Куда обращаться желающим

При этом политик порекомендовал всем заинтересованным в его приглашении репортерам обращаться по адресу электронной почты или по следующему телефону: +38067-652-9197.

Напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал у Владимира Зеленского доказательства подлинности фото из Бучи.

Интересное видео – Зеленский обратился к Орбану, премьер-министру Венгрии: